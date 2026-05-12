Стартовал первый полуфинал «Евровидения-2026» - ПРЯМОЙ ЭФИР

12 мая в Вене на крытой арене Wiener Stadthalle стартовал первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение 2026».

Отметим, что в Азербайджане шоу транслируется в прямом эфире телеканала ITV – комментируют конкурс Айсель Захидгызы и Азер Сулейманы.

В первом полуфинале на конкурсную сцену выйдут представители 15 стран: Молдовы, Швеции, Хорватии, Греции, Португалии, Грузии, Финляндии, Черногории, Эстонии, Израиля, Бельгии, Литвы, Сан-Марино, Польши и Сербии.

В 2026 году финалисты полуфиналов «Евровидения 2026» определяются по смешанной системе голосования - результаты формируются как за счёт голосов зрителей, так и национальных профессиональных жюри. По итогам первого полуфинала десять стран пройдут в гранд-финал конкурса, который состоится 16 мая.