Бывшего главу офиса президента Украины заподозрили в отмывании 460 миллионов гривен

Андрея Ермака заподозрили в отмывании 460 миллионов гривен через "элитное строительство".

НАБУ и САП объявили, что разоблачили организованную группу, "причастную к легализации 460 миллионов гривен (более 8,8 млн евро) "на элитном строительстве под Киевом".

Одним из участников группы ведомства назвали бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, сообщает DW.

Ему сообщили о подозрении по статье о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (часть 3 статьи 209 УК Украины).

Ермак возглавлял офис президента с февраля 2020 года. Он считался одним из ключевых соратников Владимира Зеленского и вторым по влиянию человеком в Украине. В конце ноября 2025-го Ермак оставил пост на фоне расследования, начатого в отношении него антикоррупционным бюро Украины.