Легенда «Евровидения» открыла конкурс в Вене спустя 59 лет после своего выступления - ВИДЕО

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение-2026» подготовили символичное открытие конкурса в Вене.

Церемонию открытия украсило выступление Вики Леандрос - артистки, ставшей одной из легенд «Евровидения». Певица исполнила композицию «L’Amour Est Bleu», с которой представляла Люксембург на конкурсе в Вене в 1967 году и заняла четвертое место. Отметим, что в 1972 году В.Леандрос выиграла конкурс «Евровидение».

Спустя 59 лет Вики Леандрос вновь вышла на сцену в австрийской столице, уже открывая новое шоу «Евровидения».

Момент стал одним из самых обсуждаемых в социальных сетях среди поклонников конкурса - многие отмечают в комментариях красивую связь между историей «Евровидения» и новым сезоном в Вене.



