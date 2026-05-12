AnewZ представил новый документальный фильм Shadow of the Cross («Тень креста») — расследовательскую картину, посвящённую вопросам доверия, молчания и силы нейтралитета в условиях войны и гуманитарной деятельности.

Фильм охватывает широкий круг тем — от Терезиенштадта и советских военнопленных времён Второй мировой войны до Карабаха, Украины, деятельности Российского Красного Креста, кризиса доверия к Красному Кресту Китая и мошенничества с гуманитарной помощью во время вспышки Эболы в Западной Африке.

Через эти истории авторы фильма пытаются ответить на главный вопрос: когда символ Красного креста открывает доступ к дорогам, тюрьмам и зонам конфликтов, кто следит за тем, чтобы этим доверием не злоупотребляли?