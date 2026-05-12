Посол Великобритании высоко оценил усилия Азербайджана по достижению мира

First News Media22:00 - 12 / 05 / 2026
Самым впечатляющим достижением Азербайджана является прогресс на пути к миру с Арменией.

Об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в ходе прощального мероприятия с представителями СМИ.

Посол также высоко оценил усилия Азербайджана по снижению региональной напряжённости и деэскалации.

«Я высоко оцениваю усилия Азербайджана по выстраиванию отношений с Ираном и снижению напряжённости, несмотря на неоднократные провокации», — сказал он.

Вспоминая своё прибытие в Азербайджан в начале 2022 года, Олд отметил, что тогда ещё были видны следы 44-дневной войны.

«Я прибыл в Гянджу в январе 2022 года, когда в городе всё ещё были заметны повреждения от ракетных ударов в недавней 44-дневной войне», — сказал он.

Олд подчеркнул последние дипломатические шаги между Азербайджаном и Арменией, включая участие Президента Ильхама Алиева в саммите Европейского политического сообщества в Ереване, а также визит в Армению заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева для сопредседательства на заседании двусторонней комиссии по делимитации границы.

«Устойчивый мир потребует терпения и усилий ещё на протяжении многих лет, однако по всем признакам Азербайджан прошёл большой путь за время моего пребывания здесь», — добавил он.

Посол также назвал COP29 одним из ключевых событий во время своего пребывания в Азербайджане.

«Пожалуй, самым значимым моментом для меня стала COP29. Баку принял крупнейшее в своей истории мероприятие — наиболее сложный переговорный процесс по одному из важнейших глобальных вопросов — борьбе с изменением климата — в условиях крайне сложной геополитической ситуации», — сказал Олд.

Он высоко оценил организацию климатического саммита Азербайджаном и отметил поддержку Великобритании этому процессу.

«Азербайджан справился блестяще, и Великобритания была очень рада поддержать его и быть рядом», — добавил он.

Олд также отметил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер стал первым британским премьером, посетившим Азербайджан, во время COP29, а также, что в мероприятии приняли участие семь британских министров.

