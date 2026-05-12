Ирак, Пакистан и Иран заключили сделку по поставкам нефти и СПГ через Ормуз

Ирак и Пакистан заключили сделки с Ираном по транспортировке нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из Персидского залива.

Oб этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что это демонстрирует способность Тегерана контролировать энергетические потоки через Ормузский пролив. Из-за блокады этого водного маршрута, который обеспечивает 20% мировых поставок сырой нефти и СПГ, экспорт энергоресурсов резко сократился.

"Иран перешел от блокирования Ормузского пролива к контролю доступа к нему. Ормузский пролив больше не является нейтральным транзитным маршрутом, это контролируемый коридор", - заявил эксперт из Оксфордского института энергетических исследований Клаудио Штойер.