КНДР утвердила автоматический ядерный удар в случае угрозы руководству страны

First News Media23:44 - 10 / 05 / 2026
В Северной Корее вступил в силу новый закон, который санкционирует немедленное применение ядерного оружия в автоматическом режиме, если система управления национальными стратегическими силами окажется под угрозой атаки.

Согласно данным южнокорейской разведки, опубликованным агентством Yonhap, новый законодательный акт предусматривает нанесение ядерного удара без дополнительных согласований в случае нападения «враждебных сил» на высшее командование КНДР. Данная мера направлена на защиту Ким Чен Ына и высшего руководства страны, гарантируя ответный удар даже при нарушении координации между штабами.

Принятие закона произошло на фоне обострения международной напряженности, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке. Пхеньян рассчитывает, что радикальное обновление ядерной доктрины станет эффективным инструментом сдерживания для других ядерных держав, в первую очередь для США. Новые нормы фактически исключают возможность ведения переговоров о денуклеаризации, закрепляя за КНДР статус государства с «автоматическим ядерным ответом».

