Хикмет Гаджиев поделился публикацией о подготовке к WUF13
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев опубликовал пост, посвящённый подготовке к 13-й сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13).
На своей странице в социальной сети X он отметил, что завершающий этап подготовки к мероприятию уже близится к завершению.
«За кулисами: финальные приготовления к WUF13 активно продолжаются», — написал он в публикации.
Behind the scenes: final preparations intensify ahead of #WUF13 https://t.co/UklvYxYVMg — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) May 12, 2026
