Euronews: Азербайджан завершает масштабную подготовку к WUF13

Азербайджан завершает подготовку к 13-ой сессии Всемирного форума городов (WUF13), обеспечивая координацию инфраструктуры, транспорта, систем безопасности и сервисов для приема международных участников мероприятия.

Как передает Report, об этом говорится в репортаже Euronews.

Телеканал отмечает, что в стране ведется масштабная координационная работа с участием государственных структур и международных партнеров, чтобы обеспечить бесперебойное проведение мероприятий в рамках форума.

"Главная задача заключается в обеспечении соответствия всех мероприятий стандартам ООН для подобных глобальных событий", - сказала руководитель отдела содержательного контента Операционной компании WUF13 Azerbaijan Джамиля Исмаилзаде заявила.

Заместитель руководителя отдела коммуникаций WUF13 Нармин Абдуллаева сообщила, что в рамках форума будет проведено 40 основных сессий, 350 организованных партнерами мероприятий, выставка Urban Expo. Площадка включает зону WUF13 Boulevard и функциональные сектора для структур ООН, государственных учреждений, представителей медиа и участников. По ее словам, зарегистрировано более 208 000 участников и около 1000 заявок от СМИ на аккредитацию.

Телеканал подчеркивает, что 13-я сессия Всемирного форума городов привлечет международное внимание к Баку, а Олимпийский стадион, открытый в 2015 году, станет одной из ключевых площадок проведения крупных международных мероприятий.

Джамиля Исмаилзаде, комментируя особенности площадки, отметила, что это не традиционный конференц-центр, поэтому необходим индивидуальный подход для создания решений для представителей медиа, общественности, конференц-залов и протокольных зон: "Поскольку Всемирный форум городов впервые проводится в Восточной Европе, Южном Кавказе и Центральной Азии, нашим приоритетом и вызовом было обеспечение участия всех игроков региона".

В репортаже также отмечается, что улучшенная инфраструктура и транспортное планирование позволят участникам свободно перемещаться между основными локациями.

"Участники смогут использовать свои банковские карты через NFC, Apple Pay и Google Pay. Сегодня в центре города действует 112 км выделенных полос, и они расширяются к по мере приближения WUF13. В 2024 году мы пополнили автопарк 200 электрическими автобусами, а к 2026 году их число уже достигло 450", - отметил директор департамента транспортного планирования Агентства наземного транспорта Азербайджана Фуад Джафарли.

Отдельное внимание уделено вопросам безопасности. Представитель Министерства внутренних дел Азербайджана подчеркнул, что обеспечение безопасности гостей в ходе WUF13 является приоритетом. Он также отметил, что задействуются как традиционные меры безопасности, так и цифровые системы мониторинга, а сотрудники полиции обеспечивают баланс между безопасностью и открытостью.

"Подготовлено более 20 специальных туров для участников форума, которые охватывают Баку и другие регионы Азербайджана. Более 150 сертифицированных гидов будут сопровождать гостей. Каждый участник - это потенциальный турист, и мы стремимся максимально хорошо представить страну", - сказал заместитель CEO Бюро по туризму Азербайджана Рашад Алиев.

В свою очередь, представитель заповедника "Ичеришехер" Гюмру Мамедова заявила, что международное внимание является возможностью укрепить статус живого наследия культурного центра Баку: "Наш подход сочетает сохранение и активное использование городской среды. Реставрационные работы направлены не только на сохранение стен, но и на создание пространств для искусства и общественного досуга, чтобы Старый город оставался живым районом, а не музеем".

Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.