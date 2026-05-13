Определилась первая десятка финалистов «Евровидения-2026»

В столице Австрии подошел к концу первый полуфинал «Евровидения-2026», в котором за выход в финал боролись участники из 15 стран.

По результатам голосования телезрителей и профессионального жюри в первую десятку финалистов конкурса «Евровидение-2026» вошли следующие страны – Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва и Польша.

Второй полуфинал международного песенного конкурса, в котором выступит представительница Азербайджана певица JIVA с песней «Just go», состоится 14 мая, а финал - 16 мая.