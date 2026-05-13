Города будущего - какими им быть? WUF13 в Баку задаст новый вектор мировой урбанистики

Баку - город, где переплетаются традиции и современность, где шедевры старинного зодчества гармонично соседствуют с великолепными образцами современной архитектуры, а по вечерам Пламенные башни озаряют своим светом средневековые стены Девичьей башни.

Неудивительно, что именно азербайджанская столица, сумевшая соединить историческое наследие и современный урбанистический облик, была выбрана местом проведения мероприятия глобального масштаба, посвященного устойчивому развитию городов и населенных пунктов. Баку с 17 по 22 мая примет 13-ю сессию Всемирного форума городов (World Urban Forum, WUF13).

Очередная сессия Всемирного форума городов на тему «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения», организована совместно правительством Азербайджана и ООН-Хабитат (UN-Habitat) - глобальной программой по вопросам урбанизации. После COP29 это еще одно масштабное международное событие, которое привлечет внимание мировой общественности к Азербайджану и объединит глобальную аудиторию для обсуждения ключевых вызовов современного городского развития. Об актуальности повестки свидетельствует масштаб интереса к мероприятию - к настоящему времени участие в нем подтвердили 32 225 человек из 180 стран мира.

Примечательно, что WUF13 будет проходить на фоне продолжающегося восстановления освобожденных от оккупации территорий. Для Азербайджана это еще одна возможность представить международному сообществу уникальный опыт реконструкции и современного градостроительства, реализуемый в Карабахе и Восточном Зангезуре. Внедрение на освобожденных землях концепций «умного города» и «умного села», превращение этих регионов в зону зеленой энергии сегодня рассматриваются как одни из наиболее передовых примеров устойчивой урбанизации и экологического восстановления.

Подход Азербайджана к возрождению освобожденных территорий предполагает не просто восстановление разрушенных населенных пунктов, а создание новой модели развития, основанной на принципах устойчивой урбанизации, технологичности и высокого качества жизни. То есть, речь идет не только о масштабной реконструкции инфраструктуры, но и о формировании полноценной современной и комфортной среды для жизни и труда людей. Именно на этом акцентирует внимание глава государства.

«Что касается работы, проделанной на освобожденных землях, мы и спешили, и старались сделать все правильно. Планомерно, на основе стратегии, чтобы все было как следует – и для жизни людей, для их занятости, образования и, одновременно, для экономики страны», - так говорит об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Выступая 10 мая на встрече с жителями Зангиланского района, глава государства особо подчеркнул, что все работы ведутся системно и с расчетом на долгосрочную перспективу.

«Все это – сила страны. Повторяю, все делается планомерно. Мы стараемся как можно скорее вернуть бывших переселенцев в родные края. Но в то же время все должно быть построено таким образом, чтобы освобожденные территории стали образцовыми не только в Азербайджане, но и во всем мире. Так и будет», - заявил президент.

На этом фоне проведение WUF13 в Баку приобретает для Азербайджана особое значение. Форум станет не только возможностью продемонстрировать международному сообществу собственный опыт современного градостроительства и восстановления территорий, но и площадкой для участия Азербайджана в формировании глобальной повестки в сфере урбанизации и устойчивого развития.

Отдельного внимания заслуживает то, что впервые в истории форума в его программу включен Саммит лидеров, открывающий дополнительные возможности для рассмотрения на самом высоком уровне ключевых вопросов современной урбанистики, жилищной политики и устойчивого развития городов.

В этом контексте особое внимание уделяется вопросам организации форума - подготовка к нему находится под личным контролем главы государства, 12 мая Ильхам Алиев ознакомился с ходом подготовки к WUF13. На страницах президента в соцсетях опубликованы кадры ознакомления главы государства с работами, проводимыми на территории Бакинского Олимпийского стадиона в связи с WUF13.

Prezident İlham Əliyevin Bakı Olimpiya Stadionunun ərazisində WUF13 ilə bağlı görülən işlərlə tanışlığı#WUF13 #WUF13Azerbaijan pic.twitter.com/8Zas8cIYhh — İlham Əliyev (@azpresident) May 12, 2026

Как сообщается на официальном сайте президента Азербайджана, место проведения мероприятий, включая Бакинский Олимпийский стадион и сформированную вокруг него общую зону операционного охвата, составляет 53 гектара. Из них 43 гектара запланированы как место проведения основных мероприятий, а 10 гектаров – как главный транспортный терминал, зона парковки и трансфера. Регистрация, сессии, выставка, медиа, транспорт, техническое обеспечение, волонтерские и территориальные службы организованы как единая операционная система.

Для высокопоставленных гостей и делегаций выделены специальные зоны. Здесь предусмотрены особые места для приема представителей государств и правительств, проведения двусторонних встреч, а также зоны отдыха и питания.

Зал мероприятий, где будут организованы церемонии открытия и закрытия, сможет принять до 6000 участников. Текущий уровень подготовки позволяет надлежащим образом планировать высокий поток участников форума, многочисленные параллельные мероприятия и приемы международных делегаций.

Зона, где будут проходить основные дискуссии и параллельные мероприятия форума, охватывает площадь в 3,55 гектара и предназначена для залов заседаний, тематических сессий, мероприятий ООН, параллельных встреч и двусторонних переговоров. Здесь созданы условия для одновременного проведения официальных и рабочих встреч различного формата. В ходе форума планируется проведение около 300 параллельных сессий, встреч и мероприятий в день.

На мероприятии, наряду с 6 официальными языками ООН – арабским, китайским, английским, французским, русским и испанским, будет обеспечен синхронный перевод на азербайджанский и турецкий языки. Для лиц с инвалидностью предусмотрены услуги международного сурдоперевода.

На всей территории проведения мероприятия предусмотрено более 35 пунктов общественного питания. Их расположение внутри помещений и в зонах под открытым небом позволяет распределить поток участников по разным направлениям и обеспечить доступность сервиса на всей площадке.

В зоне, охватывающей площадь в два гектара, наряду с Медиацентром расположены залы для круглых столов, специальных сессий и диалогов. В Медиацентре имеются рабочая зона, комнаты для прямых трансляций и интервью, зал для пресс-конференций, телестудии и зона отдыха для представителей СМИ. Общая вместимость Медиацентра составляет 600 человек, при этом одновременно здесь могут работать 400 представителей медиа.

На территории также создана зона отдыха. В целом в визуальном и архитектурном подходе к оформлению зоны были использованы элементы, вдохновленные Ичеришехер, и орнаменты, относящиеся к азербайджанскому ковроткачеству.

Для участников форума создан Бульвар WUF13 под открытым небом. Эта зона занимает территорию в 2,5 гектара и предназначена для свободного передвижения участников, их отдыха, пользования услугами общественного питания и для того, чтобы они могли почувствовать атмосферу городской среды на месте проведения мероприятия. Территория бульвара выполняет функцию открытого общественного пространства и перехода в Экспо зону.

Зона Urban Экспо охватывает площадь в 3,5 гектара. На этой территории расположены выставочные площадки для страновых павильонов, международных организаций, государственных структур, местных и региональных органов власти, частного сектора, неправительственных организаций, фондов, образовательных и исследовательских учреждений. В целом предусмотрен 121 павильон, включая 41 страновой павильон.

При общем планировании места мероприятия форума были особо учтены компоненты официальных церемоний. Площадь флага подготовлена для проведения официальных церемоний и окружена мотивами крепостных стен с целью воссоздания городской атмосферы.

Дополнительная зона площадью 10 гектаров, охватывающая функции транспортного терминала и парковки-трансфера, интегрирована в общую операционную территорию. Здесь будет осуществляться управление услугами автобусов, такси, парковкой и процессами направления участников на место проведения мероприятия. Городские центры транспортного обмена, электробусы, службы такси, трансфер из аэропорта и в аэропорт также интегрированы в общий транспортный план мероприятия.

Зона регистрации способна одновременного обслуживать 70 человек – до 1000 человек в час. Для лиц с инвалидностью предусмотрены отдельные стойки аккредитации и регистрации. Процедуры регистрации выстроены операционной командой азербайджанской стороны в соответствии с требованиями мероприятия и адаптированы для поэтапного управления потоком участников.

Для удовлетворения потребностей мероприятия в бесперебойном интернете, вещании и цифровых операциях созданы основной и резервный центры обработки данных, масштабная оптоволоконная и внутренняя сетевая инфраструктура, оборудование беспроводной связи и операционный центр, который будет функционировать бесперебойно.

Подготовка к мероприятию уже близится к завершению. Об этом написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на своей странице в социальной сети X: «За кулисами: финальные приготовления к WUF13 активно продолжаются».

Как видно, проведение глобального форума по градостроительству именно в Баку имеет многоплановое значение. Азербайджан за последние годы прочно закрепил за собой статус важной международной площадки для обсуждения и поиска решений по ключевым вопросам глобальной повестки - от противодействия пандемии и изменения климата до развития межцивилизационного диалога и укрепления взаимопонимания между странами.

Организация в Баку форума ООН по градостроительству подтверждает, что внешнеполитический курс Азербайджана, ориентированный на эффективное международное сотрудничество и участие в решении глобальных проблем, находит поддержку и признание со стороны ведущих международных институтов.

В то же время форум открывает широкие возможности для дискуссий между представителями государств и правительств, международных организаций, частного сектора и гражданского общества, а также для участия экспертов в области урбанистики, инфраструктурного развития и финансового планирования.

Для Азербайджана это также шанс представить международному сообществу новую философию градостроительного развития - основанную на сочетании современных технологий, устойчивости и комплексного подхода к формированию городской среды.

Таким образом, проведение в Баку WUF13 еще раз подчеркивает значимость позиции и подходов Азербайджана в решении вопросов глобальной повестки, в данном, конкретном случае - к городским решения будущего.