Даны поручения по обеспечению устойчивого интернета и мобильной связи на WUF13 - ФОТО

В министерстве цифрового развития и транспорта состоялось совещание, посвящённое подготовке к тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдёт в Баку.

Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Отмечено, что на совещании под председательством заместителя министра цифрового развития и транспорта Самеддина Асадова были обсуждены работы, проведённые по обеспечению устойчивых и качественных телекоммуникационных услуг на территории страны и на площадках мероприятия, а также требования к интернет-услугам на Бакинском Олимпийском стадионе.

Кроме того, был рассмотрен текущий статус организации интернет-услуг, международных интернет-каналов, мобильной телефонной связи.

На совещании были даны соответствующие поручения по обеспечению высокого уровня обеспечения потребностей в телекоммуникациях.