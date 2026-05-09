В Испании и на островах Атлантики выявлены новые случаи подозрения на хантавирус

Вспышка заболевания на лайнере MV Hondius привела к регистрации двух предполагаемых случаев заражения в разных частях мира.

Один из инцидентов зафиксирован в испанской провинции Аликанте у 32-летней женщины, симптомы которой соответствуют хантавирусу. Государственный секретарь Испании по вопросам здравоохранения Хавьер Падилья подтвердил, что пациентка находилась на борту того же судна, где 25 апреля скончался пассажир из Нидерландов. Второй случай выявлен у гражданина Великобритании на архипелаге, входящем в состав территории Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья. Предполагается, что мужчина сошел на берег во время стоянки судна у островов в период с 13 по 15 апреля.