В Швеции массово отзывают популярную игрушку «Танцующий кактус»

Более 200 компаний в Швеции отзывают игрушку «Танцующий кактус».

Об этом сообщает Sweden Herald со ссылкой на Шведское агентство по защите прав потребителей.

У популярной игрушки обнаружили мелкие детали в виде пластиковых глаз, которые могут отклеиться.

«Если мелкие детали окажутся в горле маленького ребенка, они могут вызвать удушье», — заявили в Шведском агентстве по защите прав потребителей.

Игрушка продавалась в период с 2022 по 2026 год несколькими местными торговыми сетями — Lekia, Gekås и World of Toys.

Шведское агентство по защите прав потребителей призвало потребителей прекратить использование игрушки и обратиться в компанию, где она была приобретена, чтобы вернуть «Танцующий кактус».

Источник: Gazeta.ru