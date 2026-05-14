Рубио поставил под вопрос смысл существования НАТО

Отказ некоторых союзников по НАТО предоставить Вашингтону доступ к военным базам во время конфликта с Ираном ставит под вопрос смысл существования альянса.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Когда партнеры по НАТО отказывают вам в использовании этих баз, - хотя главная причина, по которой НАТО выгодно Америке, заключается именно в этих правах на размещение баз, а теперь это отрицается нам, например, Испанией, - тогда в чем смысл альянса? Получается, что они союзники только тогда, когда сами этого хотят", - сказал Рубио.

По его словам, у США есть "вполне законные вопросы" к НАТО. "Каков смысл альянса, преимущество которого для нас заключается в правах на использование баз, если во время конфликта, подобного тому, что у нас был с Ираном, нам могут отказать в доступе к этим базам? Тогда зачем мы там - только чтобы защищать их, но не продвигать собственные национальные интересы? Это абсолютно законный вопрос, который необходимо обсудить, особенно учитывая, что мы оплачиваем две трети расходов", - добавил он.

Источник: ТАСС