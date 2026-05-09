На круизном лайнере Caribbean Princess зафиксирована вспышка норовируса

Более 100 человек на борту лайнера Caribbean Princess («Карибская принцесса») заразились норовирусом, что стало вторым подобным случаем после инцидента с судном MV Hondias.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), инфекция выявлена у 115 человек, среди которых 102 пассажира и 13 членов экипажа. Всего на борту находятся более 3 тысяч туристов и 1131 сотрудник.

Основными симптомами у заболевших стали рвота и сильная диарея; в данный момент инфицированные изолированы в своих каютах. Судно, вышедшее из Флориды 28 апреля, должно вернуться в порт Канаверал 11 мая после заходов в Доминиканскую Республику и на Багамы, после чего на лайнере проведут полную дезинфекцию.

Ранее, в марте, аналогичная вспышка произошла на другом судне компании Princess Cruises, где пострадали 193 человека.