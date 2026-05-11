ВОЗ: Растет количество зараженных хантавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в понедельник подтвердила семь случаев заражения андским хантавирусом у пассажиров круизного судна.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на организацию.

Общее число зарегистрированных случаев обновлено до девяти, после того как Франция заявила о подтверждённом заражении у эвакуированного пассажира с судна MV Hondius, сообщил представитель ВОЗ по электронной почте.

Ещё два случая из девяти считаются предполагаемыми, включая пациента, который, по оценкам специалистов, мог стать первым заболевшим в этой вспышке — он скончался до проведения тестирования.

По данным ВОЗ, в рамках вспышки уже зафиксированы три смертельных исхода.