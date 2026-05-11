 ВОЗ: Растет количество зараженных хантавирусом | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

ВОЗ: Растет количество зараженных хантавирусом

First News Media17:13 - Сегодня
ВОЗ: Растет количество зараженных хантавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в понедельник подтвердила семь случаев заражения андским хантавирусом у пассажиров круизного судна.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на организацию.

Общее число зарегистрированных случаев обновлено до девяти, после того как Франция заявила о подтверждённом заражении у эвакуированного пассажира с судна MV Hondius, сообщил представитель ВОЗ по электронной почте.

Ещё два случая из девяти считаются предполагаемыми, включая пациента, который, по оценкам специалистов, мог стать первым заболевшим в этой вспышке — он скончался до проведения тестирования.
По данным ВОЗ, в рамках вспышки уже зафиксированы три смертельных исхода.

Поделиться:
309

Актуально

Общество

В этот день в Азербайджане усилится ветер 

Мнение

Визиты в Джебраил и Зангилан в зеркале возрождения

Общество

В Японию прибудет первый с начала конфликта в Иране танкер с нефтью из ...

Мнение

От «вечного братства» к новой зависимости: почему Армения остается инструментом ...

В мире

В Шри-Ланку экстрадирован задержанный в Азербайджане глава мафии - ВИДЕО

ЕК: Евросоюз может начать переговоры с Украиной о членстве в июне

Новое правительство Венгрии не намерено защищать интересы РФ при санкциях ЕС

Армения создаст дипломатические офисы

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В Испании и на островах Атлантики выявлены новые случаи подозрения на хантавирус

Закрыт буфет и наказан директор бакинской школы, в которой отравились ученики - ФОТО

В Ереване в знак протеста против приезда Зеленского сожгли флаг Украины - ВИДЕО

В Испании госпитализировали человека с подозрением на хантавирус

Последние новости

В Шри-Ланку экстрадирован задержанный в Азербайджане глава мафии - ВИДЕО

Сегодня, 18:45

В Гяндже обнаружено тело 16-летнего подростка

Сегодня, 18:30

Задержан мужчина, укравший сейф из магазина - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

ЕК: Евросоюз может начать переговоры с Украиной о членстве в июне

Сегодня, 17:51

Новое правительство Венгрии не намерено защищать интересы РФ при санкциях ЕС

Сегодня, 17:50

Армения создаст дипломатические офисы

Сегодня, 17:48

Азербайджанский шахматист завоевал серебряную медаль международного турнира

Сегодня, 17:45

В Пакистане при падении автобуса с обрыва погибли не менее 11 человек

Сегодня, 17:32

Разжигал мангал бензином: житель Шамкира умер в больнице от ожогов

Сегодня, 17:27

В Шамкире автомобиль насмерть сбил пешехода

Сегодня, 17:16

ВОЗ: Растет количество зараженных хантавирусом

Сегодня, 17:13

Избранный патриарх Грузии Шио III назвал дату своей интронизации

Сегодня, 17:04

Гутерриш заявил о кризисе легитимности Совета Безопасности ООН

Сегодня, 17:01

В Нигерии вооруженные лица убили 30 человек

Сегодня, 17:00

Визиты в Джебраил и Зангилан в зеркале возрождения

Сегодня, 16:55

Пашинян заявил о юридическом урегулировании вопроса границы с Азербайджаном

Сегодня, 16:32

142-м Католикосом-Патриархом всея Грузии избран митрополит Шио - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

В Гарадагском районе женщина погибла при мытье окна

Сегодня, 16:00

Эрдоган заявил о геополитической важности отношений Турции и ЕС

Сегодня, 15:57

Не должен заниматься цензурой: Пашинян о заявлениях Зеленского на саммите ЕПС

Сегодня, 15:42
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15