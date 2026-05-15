В Азербайджане состоялась грандиозная презентация серии HONOR 600 - ФОТО - ВИДЕО

8 мая в фирменном магазине HONOR, расположенном в торговом центре 28 Mall, состоялась официальная презентация новой серии смартфонов HONOR 600.

Мероприятие объединило как поклонников технологий, так и посетителей торгового центра, предоставив гостям возможность ближе познакомиться с новыми устройствами и приятно провести время в увлекательной атмосфере.

Во время презентации участники получили подробную информацию о ключевых преимуществах серии HONOR 600, возможностях искусственного интеллекта (AI), обновленной системе камер, высокой производительности и премиальном дизайне устройств. Гости смогли протестировать новые смартфоны в специальных демо-зонах, проверить функции камеры и лично оценить возможности AI.

Кроме того, в рамках мероприятия была организована развлекательная шоу-программа, интерактивные игры и различные конкурсы с подарками. Посетители торгового центра участвовали в играх, выигрывали призы, а также делали памятные фотографии в специально оформленных фотозонах и делились ими в социальных сетях. Главными призами мероприятия стали новые смартфоны HONOR 600.

По случаю запуска новой серии в фирменных магазинах HONOR также стартовала специальная кампания по предзаказу. Пользователи получили возможность приобрести смартфоны за неделю до официального старта продаж. В рамках акции покупателям вручались специальные подарки — фирменная сумка HONOR и умные часы.

Специальная акция продлится до 31 мая в официальных фирменных магазинах HONOR в 28 Mall и в филиале у станции метро «Мемар Аджеми». Покупатели модели HONOR 600 получают в подарок HONOR CHOICE Watch 2i и фирменную сумку HONOR, а покупатели модели HONOR 600 Pro — HONOR CHOICE Watch 2 Pro и фирменную сумку HONOR.

Кроме того, для пользователей, желающих приобрести смартфоны в рассрочку, предусмотрено специальное предложение — устройства можно купить по акционной цене с оплатой в течение 12 месяцев без процентов, первоначального взноса и комиссии.

Отмечается, что данная специальная акция, подарочные предложения и условия рассрочки действуют только в официальных фирменных магазинах HONOR.

https://www.instagram.com/honoraz?igsh=MWdkYnFvOG90ZHc3eQ==

Адреса фирменных магазинов HONOR:

HONOR 28 Mall — проспект Азадлыг, 4, 1-й этаж, 28 Mall

HONOR Аджеми— ул. Гусейнбала Алиева, 1-9, рядом со станцией метро «Мемар Аджеми»