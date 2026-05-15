Казахстан поддерживает создание формата ОТГ+

Казахстан поддержал предложение Турции по созданию Организации тюркских государств плюс (ОТГ+).

Как передает корреспондент Report из Туркестана, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

Он отметил, что должны быть четкие критерии для всех желающих присоединиться к этому формату. Токаев также отверг утверждения, что ОТГ - это военный альянс.

"Сегодня нашей организации доверяет международное сообщество, растет и ее авторитет на мировой арене. В этой связи Казахстан поддерживает инициативу о признании Алтая колыбелью тюркской цивилизации. Кроме того, мы поддерживаем предложение о создании платформы "Алтайский диалог" и соответствующего форума", - сказал Токаев.

"Наша страна также поддержала инициативу Турции по расширению сотрудничества в рамках формата "Организация тюркских государств плюс", - добавил он.

В этой связи Токаев предложил выработать конкретные механизмы взаимодействия с государствами и организациями, выразившими заинтересованность в присоединении к данному формату. 1news.az