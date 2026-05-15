 Казахстан поддерживает создание формата ОТГ+ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Казахстан поддерживает создание формата ОТГ+

First News Media15:44 - Сегодня
Казахстан поддерживает создание формата ОТГ+

Казахстан поддержал предложение Турции по созданию Организации тюркских государств плюс (ОТГ+).

Как передает корреспондент Report из Туркестана, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

Он отметил, что должны быть четкие критерии для всех желающих присоединиться к этому формату. Токаев также отверг утверждения, что ОТГ - это военный альянс.

"Сегодня нашей организации доверяет международное сообщество, растет и ее авторитет на мировой арене. В этой связи Казахстан поддерживает инициативу о признании Алтая колыбелью тюркской цивилизации. Кроме того, мы поддерживаем предложение о создании платформы "Алтайский диалог" и соответствующего форума", - сказал Токаев.

"Наша страна также поддержала инициативу Турции по расширению сотрудничества в рамках формата "Организация тюркских государств плюс", - добавил он.

В этой связи Токаев предложил выработать конкретные механизмы взаимодействия с государствами и организациями, выразившими заинтересованность в присоединении к данному формату. 1news.az

Поделиться:
223

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принимает участие в неформальном Саммите ОТГ в Туркестане ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев и другие участники неформального Саммита ОТГ ...

Мнение

От исторического наследия к цифровому будущему: Тюркский мир собирается на ...

Общество

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Политика

Эрдоган выступил за усиление сотрудничества тюркских государств в оборонной промышленности

Президент Азербайджана: В ближайшие месяцы планируется ввести в эксплуатацию Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи

В июне в Баку пройдет Неделя тюркского мира, посвященная 100-летию Первого тюркологического съезда

Токаев призвал тюркские страны к единству в условиях сложной геополитической ситуации в мире

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Путин предложил Армении провести референдум по вопросу членства в ЕС или ЕАЭС

Биньямин Нетаньяху: Война против Ирана еще не завершена

Из Азербайджана в Армению отправлено еще 16 вагонов дизельного топлива

Творец истории. Азербайджан отмечает 103-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

Последние новости

Эрдоган остановил кортеж ради жителей Туркестана - ВИДЕО

Сегодня, 16:32

Эрдоган выступил за усиление сотрудничества тюркских государств в оборонной промышленности

Сегодня, 16:24

Президент Ильхам Алиев и другие участники неформального Саммита ОТГ приняли участие в церемонии закладки фундамента Центра тюркской цивилизации

Сегодня, 16:20

Президент Ильхам Алиев принимает участие в неформальном Саммите ОТГ в Туркестане - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:03

В Каспии обнаружено тело без вести пропавшего рыбака

Сегодня, 16:00

Президент Азербайджана: В ближайшие месяцы планируется ввести в эксплуатацию Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи

Сегодня, 15:52

В июне в Баку пройдет Неделя тюркского мира, посвященная 100-летию Первого тюркологического съезда

Сегодня, 15:51

Токаев призвал тюркские страны к единству в условиях сложной геополитической ситуации в мире

Сегодня, 15:48

Казахстан поддерживает создание формата ОТГ+

Сегодня, 15:44

В рамках WUF13 будет организован диалог высокого уровня Организации тюркских государств по градостроительству

Сегодня, 15:42

Ильхам Алиев: Сегодня роль и позиции ОТГ в глобальных процессах усиливаются

Сегодня, 15:40

Скандал на «Евровидении-2026»: израильский канал показал Армению под флагом Азербайджана – фото – видео

Сегодня, 15:35

Стамбульский суд отклонил требования сторон по делу о вилле у Босфора, на которую претендует Россия - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:22

В Азербайджане состоялась грандиозная презентация серии HONOR 600 - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:19

Президент Ильхам Алиев и другие участники неформального Саммита ОТГ ознакомились с рядом культурных объектов в Туркестане - ФОТО

Сегодня, 14:59

МИД Ирана: Тегеран никогда не хотел обладать ядерным оружием

Сегодня, 14:35

Арагчи: Иран пытается сохранить перемирие с США, чтобы дать шанс дипломатии

Сегодня, 14:19

От исторического наследия к цифровому будущему: Тюркский мир собирается на саммит в Туркестане

Сегодня, 14:07

Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных

Сегодня, 14:05

Арагчи: Иран гарантирует всем безопасный проход через Ормуз после окончания войны

Сегодня, 14:00
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25