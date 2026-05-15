Айгюн Кязимова впервые о проблемах со здоровьем: «Проживаю вторую жизнь» — ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова впервые прокомментировала возникшие ранее проблемы со здоровьем, из-за которых ей пришлось скорректировать график своих выступлений.

Напомним, что в начале мая поп-дива сообщила о своем состоянии в Instagram Stories, не раскрывая подробностей диагноза или характера недомогания — в связи с этим она была вынуждена отменить одно из ранее анонсированных выступлений, отметив при этом, что рассчитывает на скорую встречу с поклонниками и продолжение запланированных проектов.

«Благодаря вашей любви и молитвам я здесь. Всевышний вернул меня к тем, кто меня любит. Вы можете считать это моей второй жизнью. Благодарна врачам, которые вернули меня к вам. Проживаю вторую жизнь», — заявила А. Кязимова на вчерашнем концертном выступлении в Баку, впервые дав комментарий на тему состояния здоровья.

Также народная артистка отметила, что продолжается лечение, но при этом не стала вдаваться в какие-либо подробности, подчеркнув, что чувствует себя очень хорошо.