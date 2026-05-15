В Физули простились с шехидом Первой Карабахской войны Рафигом Джафаровым

В поселке Гайыдыш-7 Физулинского района прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Рафигом Джафаровым.

Как сообщает Report, в церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица Физулинского района и представители общественности.

Отметим, что Рафиг Ширван оглы Джафаров родился 21 января 1973 года в селе Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района. 27 июля 1993 года он пропал без вести в направлении села Джуварлы (Ашагы Абдуррахманлы) Физулинского района.

Джафаров будет похоронен на кладбище села Абдуррахманлы.