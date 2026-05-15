Все общественные пляжи Баку полностью подготовлены к летнему сезону

На бесплатных общественных пляжах, созданных по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в заброшенных прибрежных зонах на Шихово, в Говсанах, Новханы, Бузовне, Пиршаги и Сахиле, завершены работы по благоустройству в связи с пляжным сезоном, который начинается 15 мая.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на IDEA, для комфортного и безопасного отдыха на пляжах размещены спасательные пункты МЧС, навесы, кабинки для переодевания и душевые, санитарные узлы, беседки, скамейки, шезлонги и мусорные контейнеры. Также обновлены игровые площадки.

Для лиц с инвалидностью построены специальные дорожки и пандусы, обеспечивающие беспрепятственный доступ к воде и объектам на пляже.

Вход на пляжи и пользование всеми созданными условиями осуществляется на бесплатной основе. Образцовые общественные пляжи IDEA призваны содействовать повышению экологической и социальной ответственности общества.

Общественное объединение IDEA призвало граждан соблюдать чистоту побережья и не загрязнять окружающую среду.