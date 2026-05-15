JIVA не прошла в финал «Евровидения-2026» - ВИДЕО

Азербайджан на международном песенном конкурсе представляла певица JIVA с песней «Just Go» (музыка и слова - Фуад Джавадов, азербайджанский текст - Нурлана Джафарова).

Несмотря на эмоционально выстроенный и сценически продуманный номер, который получил отклик как у телезрителей, так и у профессионального жюри, результата оказалось недостаточно для выхода в финал – JIVA не прошла в финальный этап «Евровидения-2026», который состоится 16 мая.

Таким образом, для Азербайджана это стало четвёртым подряд непопаданием в финал конкурса с 2023 года, что подчёркивает затяжную серию неудач в рамках участия страны в «Евровидении».