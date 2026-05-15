От исторического наследия к цифровому будущему: Тюркский мир собирается на саммит в Туркестане

Туркестан, который по праву называют духовной столицей тюркского мира, в эти дни становится центром большого политического диалога — один из древнейших городов Казахстана готовится принять неформальный саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Сегодня ОТГ представляет собой не только пространство символического братства и общего исторического и культурного наследия — организация постепенно трансформируется в полноценную платформу политического, экономического и технологического взаимодействия. Эта трансформация особенно заметна на фоне растущих экономических показателей. В прошлом году товарооборот между странами ОТГ приблизился к 13 миллиардам долларов. Однако потенциал объединения значительно шире нынешних цифр.

В условиях глобальных геополитических изменений у тюркских государств появляется историческое окно возможностей для укрепления собственной субъектности и формирования нового центра силы в Евразии. На первый план выходят вопросы логистики и энергетики, торговли и транзита, а сегодня — еще и цифровизации. Именно эта сфера – искусственный интеллект и цифровая трансформация выбрана темой саммита в Туркестане как составная часть стратегического документа «Видение тюркского мира — 2040», предполагающего переход к более тесной интеграции государств-членов в условиях новой цифровой эпохи.

Выбор этой темы не случаен. Мир переживает масштабную технологическую трансформацию, в которой искусственный интеллект становится ресурсом стратегического значения — фактически таким же важным, как нефть или газ. Именно поэтому лидеры тюркских государств намерены обсудить развитие IT-инфраструктуры, цифровизацию экономики и запуск совместных проектов в сфере ИИ. Эксперты ожидают, что саммит станет важной платформой для стратегического диалога по вопросам использования искусственного интеллекта, цифровых инноваций и новых технологий в целях устойчивого экономического роста, повышения эффективности государственного управления и укрепления региональной взаимосвязанности.

Если учитывать опыт предыдущих саммитов ОТГ, по итогам встречи в Туркестане можно ожидать новых договоренностей о расширении сотрудничества в высокотехнологичных сферах. По отдельности конкурировать с крупнейшими мировыми технологическими центрами тюркским странам будет сложно. Поэтому ставка, вероятно, будет сделана на объединение конкурентных преимуществ каждого государства. К примеру, Турция обладает серьезными достижениями в сфере оборонных технологий, Азербайджан активно развивает цифровую инфраструктуру и государственные сервисы, Узбекистан демонстрирует быстрый рост IT-сектора и кадрового потенциала, а Казахстан добился значительных успехов в развитии электронного правительства, финтеха и ИИ-образования. Объединение этих возможностей способно создать качественно новое технологическое пространство внутри ОТГ.

Специалисты не исключают, что в перспективе страны организации смогут приступить к созданию совместных IT-хабов, образовательных платформ, исследовательских центров и венчурных проектов. На этом фоне все более актуальной выглядит идея формирования единого общетюркского Института искусственного интеллекта. Такая структура могла бы стать координационным центром технологического сотрудничества, площадкой для совместных научных исследований, подготовки специалистов и внедрения цифровых решений в странах ОТГ.

Наиболее активно эту повестку сегодня продвигают страны, уже инвестирующие в собственную цифровую трансформацию. Среди них особое место занимает Азербайджан. Баку последовательно укрепляет позиции одного из ведущих технологических центров региона, делая ставку на искусственный интеллект и цифровую трансформацию экономики. Реализуемая в стране стратегия развития ИИ охватывает ключевые направления, от регулирования и подготовки кадров до развития инфраструктуры данных, научных исследований и международного сотрудничества. Разработку единого плана действий «Новая цифровая архитектура Азербайджана» инициировал лично президент Ильхам Алиев, обозначив развитие ИИ, создание дата-центров и цифровую трансформацию госуправления как один из ключевых фундаментов следующего этапа экономического развития. Речь идет о системной реформе: консолидации разрозненных платформ, переводе государственных услуг в единый цифровой контур на базе mygov, внедрении искусственного интеллекта в деятельность ведомств и закреплении персональной ответственности за цифровизацию на уровне руководства министерств. При этом цифровая стратегия не рассматривается как оторванный от прежней модели курс. Она выстраивается на базе уже сформированного инфраструктурного и институционального капитала страны. На первый план выходит перенос накопленного опыта реализации транснациональных энергетических и транспортных проектов в сферу цифровых коммуникаций и высоких технологий — с использованием существующих коридоров, международных партнерств и управленческих компетенций. Наряду с созданием дата-центров и мощностей для ИИ важной частью цифровой стратегии является расширение коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивую связь между регионами. В этом смысле Азербайджан фактически переносит модель энергетической связности в цифровую сферу: оптоволоконные линии развиваются параллельно энергетическим и транспортным коридорам. Это позволит максимально эффективно использовать существующую инфраструктуру и ускорить развитие цифровых маршрутов.

Важно подчеркнуть, что Азербайджан остается одним из ключевых архитекторов современной институционализации тюркского мира. В последние годы Баку активно продвигает новые форматы взаимодействия, выступает инициатором стратегических и гуманитарных проектов в рамках ОТГ и последовательно формирует новую повестку для тюркского пространства. На фоне кризиса прежних международных механизмов Азербайджан все отчетливее продвигает идею перехода от культурно-исторической общности к более тесно координированному политико-экономическому блоку. В этом контексте формула азербайджанского лидера: «тюркский мир – это наша семья» приобретает уже не только символическое, но и практическое политическое значение.

Таким образом, при дальнейшем углублении кооперации тюркское пространство способно превратиться в один из ключевых центров политического, экономического, гуманитарного и технологического взаимодействия на евразийском пространстве. Речь идет уже не просто о символике общей идентичности, а о выстраивании влиятельного геоэкономического и геополитического центра, способного формировать региональную повестку — от транспортных коридоров и энергетической безопасности до цифровых технологий и инновационного развития.

Надо отметить, что неформальные саммиты ОТГ за последние годы зарекомендовали себя как эффективный механизм укрепления политического доверия и стратегической координации между тюркскими государствами. Особое место в этом процессе занял Шушинский саммит 2024 года.

Проведение саммита в освобожденной и возрожденной Шуше имело глубокое политическое и символическое значение — он стал отражением новой геополитической реальности на Южном Кавказе и символом солидарности тюркских государств. И в этом смысле Туркестан — еще одно пространство, обладающее особым духовным и историческим значением для тюркских народов — тоже способен стать не просто площадкой очередной встречи лидеров, а символом нового этапа консолидации.

В условиях глобальной турбулентности координация действий и единство тюркских государств становятся важнейшим фактором их будущего влияния в формирующейся мировой архитектуре. Сегодня солидарность стран ОТГ уже не ограничивается декларациями — она проявляется в согласованных позициях на международной арене, взаимной поддержке и стремлении совместно реагировать на современные вызовы.

Именно сочетание культурной близости, экономического прагматизма и стратегической инфраструктурной интеграции формирует основу для дальнейшего усиления Организации тюркских государств. Общие исторические и культурные корни создают атмосферу доверия, а совместные экономические и технологические проекты превращают это доверие в реальные конкурентные преимущества.

Так что, если раньше тюркская интеграция воспринималась прежде всего как пространство общей истории и культуры, то сегодня она все отчетливее превращается в мощную платформу политической и экономической консолидации. И Туркестанский саммит в этом плане может стать еще одним шагом к формированию тюркского мира как самостоятельного центра силы в новой архитектуре Евразии.