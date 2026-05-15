Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 16 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы. Умеренный северо-западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 15-18° тепла, днем 19-24° тепла. Атмосферное давление повысится с 750 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-75% ночью и 55-65% днем.

В регионах Азербайджана ожидаются местами периодические осадки. В отдельных районах они могут быть интенсивными, к вечеру - с усилением в восточных районах, возможны грозы и град, в высокогорных районах - переход осадков в снег. Периодически ожидается туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха в регионах составит ночью 14-17° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 4-8° тепла, днем 8-13°, местами до 17° тепла.