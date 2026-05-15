Токаев призвал тюркские страны к единству в условиях сложной геополитической ситуации в мире

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал тюркоязычные страны укреплять экономическое сотрудничество в условиях сложной геополитической ситуации.

Об этом Токаев заявил в приветственной речи на неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

"Мы живем в крайне сложный и нестабильный геополитический период. В мире и регионе усиливаются различные вызовы - вооруженные конфликты, войны и кризисы. Мы все видим, какое негативное влияние это оказывает на мировую экономику", - сказал Токаев.

По его словам, последствия ситуации на Ближнем Востоке "уже ощущаются и в наших странах".

"В таких условиях особенно важно единство тюркских государств, поскольку у нас есть общие исторические и духовные корни. Сегодня тюркские страны должны, учитывая глобальные тенденции, укреплять сотрудничество в сферах экономики и инвестиций, объединять усилия ради общих интересов", - подчеркнул Токаев.

