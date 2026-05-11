В бакинской школе пятиклассник ранил ножом девочку - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Управлении образования города Баку будет проведено расследование в связи с конфликтом между учащимися в средней общеобразовательной школе №233.

Об этом Oxu.Az сообщили в управлении.

Отмечается, что любые негативные инциденты в образовательных учреждениях недопустимы.

"Обеспечение эффективной учебной среды в школах, повышение прозрачности в деятельности образовательных учреждений являются основными приоритетами. Соблюдение правил внутренней дисциплины в школах находится в центре внимания", - заявили в структуре.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, по данному факту также проводится расследование территориальным подразделением полиции.

19:30

В одной из школ Баку произошёл инцидент с применением ножа, в результате которого пострадала школьница, пытавшаяся защитить своего брата.

Как сообщает Teleqraf, 7 мая в средней школе №233, расположенной в посёлке Локбатан Гарадагского района столицы, во время перемены произошёл конфликт между учениками.

По данным источника, ученик 5q класса (имя и фамилия изменены) Ихтияр Намазов напал с ножом на Д. Алиева в коридоре школы.

В момент нападения сестра пострадавшего, Я. Алиева, попыталась защитить брата и встала между ним и нападавшим, закрыв его собой.

В результате она получила ножевое ранение руки.