В бакинской школе пятиклассник ранил ножом девочку - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
В Управлении образования города Баку будет проведено расследование в связи с конфликтом между учащимися в средней общеобразовательной школе №233.
Об этом Oxu.Az сообщили в управлении.
Отмечается, что любые негативные инциденты в образовательных учреждениях недопустимы.
"Обеспечение эффективной учебной среды в школах, повышение прозрачности в деятельности образовательных учреждений являются основными приоритетами. Соблюдение правил внутренней дисциплины в школах находится в центре внимания", - заявили в структуре.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, по данному факту также проводится расследование территориальным подразделением полиции.
19:30
В одной из школ Баку произошёл инцидент с применением ножа, в результате которого пострадала школьница, пытавшаяся защитить своего брата.
Как сообщает Teleqraf, 7 мая в средней школе №233, расположенной в посёлке Локбатан Гарадагского района столицы, во время перемены произошёл конфликт между учениками.
По данным источника, ученик 5q класса (имя и фамилия изменены) Ихтияр Намазов напал с ножом на Д. Алиева в коридоре школы.
В момент нападения сестра пострадавшего, Я. Алиева, попыталась защитить брата и встала между ним и нападавшим, закрыв его собой.
В результате она получила ножевое ранение руки.