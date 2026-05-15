Президент Азербайджана: В ближайшие месяцы планируется ввести в эксплуатацию Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи

Успешно продолжается сотрудничество с тюркскими государствами в сфере цифрового развития. Реализуется проект «Цифровой Шелковый путь» между Европой и Азией.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств, проходящем в казахстанском городе Туркестане.

Глава государства отметил, что в ближайшие месяцы планируется ввести в эксплуатацию Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи между Азербайджаном и Казахстаном, являющуюся составной частью данного проекта.