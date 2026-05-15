Арагчи: Иран гарантирует всем безопасный проход через Ормуз после окончания войны

First News Media14:00 - Сегодня
Власти Ирана готовы гарантировать всем коммерческим судам безопасный проход через Ормузский пролив после окончания войны с США. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Единственный вариант решения [проблемы прохода Ормузского пролива] — это полное прекращение агрессивной войны [США против Ирана], после чего мы гарантируем безопасный проход для каждого судна», — сказал он в комментарии индийскому телеканалу Doordarshan.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и поддержавшими их странами.

Источник: ТАСС

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

07 / 05 / 2026, 16:57
23 / 04 / 2026, 17:55
16 / 04 / 2026, 09:48
14 / 04 / 2026, 10:25