Арагчи: Иран гарантирует всем безопасный проход через Ормуз после окончания войны

Власти Ирана готовы гарантировать всем коммерческим судам безопасный проход через Ормузский пролив после окончания войны с США. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Единственный вариант решения [проблемы прохода Ормузского пролива] — это полное прекращение агрессивной войны [США против Ирана], после чего мы гарантируем безопасный проход для каждого судна», — сказал он в комментарии индийскому телеканалу Doordarshan.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и поддержавшими их странами.

Источник: ТАСС