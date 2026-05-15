Скандал на «Евровидении-2026»: израильский канал показал Армению под флагом Азербайджана – фото – видео

Израильский государственный телеканал Kan 11 во время трансляции прошедшего 14 мая второго полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение-2026» показал Армению и Азербайджан под одним и тем же флагом — азербайджанским.

Об этом в комментарии Sputnik Армения заявил председатель Союза израильских армян Петах-Тиквы «Наири» Артем Чернаморян, по словам которого, инцидент вызвал широкий резонанс и недовольство в армянской общине Израиля.

А. Чернаморян считает произошедшее следствием редакционной ошибки, а не умышленной провокацией: «Не думаю, что речь идет о преднамеренных действиях — скорее, это проявление халатности. Подобные случаи у них уже бывали. В воскресенье я намерен направить официальное обращение с требованием принести извинения».

Отметим, что представители Азербайджана и Армении — певица JIVA с песней «Just Go» и исполнитель Simon с треком «Paloma rumba» — были участниками второго полуфинала «Евровидения-2026», из которого, по результатам голосования профессионального жюри и телезрителей, не смогли пройти в финал.

