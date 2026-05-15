 Президент Ильхам Алиев принимает участие в неформальном Саммите ОТГ в Туркестане - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Xроника

Президент Ильхам Алиев принимает участие в неформальном Саммите ОТГ в Туркестане - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:03 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принимает участие в неформальном Саммите ОТГ в Туркестане - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в казахстанском городе Туркестане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, главу нашего государства встретил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент Азербайджана и другие принимающие участие в мероприятии главы государств сделали совместное фото.

Президент Ильхам Алиев выступил на неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич.

Уважаемые главы государств.

Прежде всего, выражаю благодарность Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву за оказанное искреннее гостеприимство. Мне очень приятно находиться в городе Туркестане, обладающем древним и богатым историко-культурным наследием. Туркестан стал первым городом, с которым установила побратимские отношения культурная столица Азербайджана – город Шуша после ее освобождения от оккупации. Наши древние города являются братьями, как и наши народы.

Для демонстрации тесных связей между Казахстаном и Азербайджаном достаточно привести в пример взаимные визиты, осуществляемые на уровне президентов. За последние пять лет это мой восьмой визит в Казахстан. Президент Токаев, в свою очередь, посещал Азербайджан шесть раз. Совместная декларация, подписанная четыре года назад, вывела наши отношения на уровень союзничества.

Отрадно, что инициатива проведения неформального Саммита глав государств Организации тюркских государств, впервые состоявшегося в Шуше в 2024 году, уже становится традицией.

Сегодня международный авторитет Организации тюркских государств растет, усиливаются ее роль и позиции в глобальных процессах. Азербайджан, принявший председательство на Габалинском саммите в октябре прошлого года, прилагает усилия для дальнейшего углубления сотрудничества в рамках организации.

В ближайшие дни в Баку в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН будет организован диалог высокого уровня Организации тюркских государств по градостроительству.

В июне в Баку пройдет Неделя тюркского мира, посвященная 100-летию Первого тюркологического съезда, внесшего огромный вклад в научно-культурное единство тюркских народов. Уверен, что это мероприятие станет знаменательным событием в культурной жизни наших народов.

Уважаемые коллеги, тема Саммита отражает вызовы и приоритеты современности. Благодаря возможностям, создаваемым цифровым развитием и искусственным интеллектом, мир вступает в новый этап развития. Тюркские государства должны занимать передовые позиции в этом процессе.

Одной из наших ключевых задач является укрепление цифрового суверенитета Азербайджана и ускорение перехода к экономической модели, основанной на инновациях. С этой целью были созданы Совет по цифровому развитию, Национальный центр искусственного интеллекта и Академия искусственного интеллекта.

В прошлом году в нашей стране была принята Стратегия развития искусственного интеллекта. В число основных целей Стратегии входят развитие индустрии искусственного интеллекта, подготовка квалифицированных кадров и широкое применение искусственного интеллекта в государственном управлении.

В нашей стране охват фиксированным широкополосным интернетом доведен до 100 процентов. Продолжается работа по переводу всех государственных услуг на единую цифровую платформу.

Наряду с этим, осуществляются меры по обеспечению ответственного использования искусственного интеллекта и предотвращению его применения в противоправных целях.

Успешно продолжается сотрудничество с тюркскими государствами в сфере цифрового развития. Реализуется проект «Цифровой Шелковый путь» между Европой и Азией. В ближайшие месяцы планируется ввести в эксплуатацию Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи между Азербайджаном и Казахстаном, являющуюся составной частью данного проекта.

Расширяется наше сотрудничество с тюркскими государствами в транспортной сфере. В нынешних глобальных геополитических условиях значение Среднего коридора еще больше возрастает. Реализуемый Зангезурский коридор станет одним из ключевых сегментов Среднего коридора.

Таможенные процедуры вдоль Среднего коридора упрощаются. Система e-Permit, разработанная в рамках Организации тюркских государств, обеспечивает оперативное предоставление электронных разрешений.

Дорогие друзья, тюркский мир, являющийся нашей семьей, должен стать одним из влиятельных геополитических центров силы XXI века. Азербайджан и впредь будет прилагать все усилия для укрепления Организации тюркских государств.

Благодарю за внимание.

15:08

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в казахстанском городе Туркестане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, главу нашего государства встретил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент Азербайджана и другие принимающие участие в мероприятии главы государств сделали совместное фото.

Поделиться:
614

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принимает участие в неформальном Саммите ОТГ в Туркестане ...

Общество

Объявлены результаты экзаменов, проведенных 19 апреля

Общество

МВД: Ухудшение погоды создаст дополнительные риски на дорогах страны

Xроника

Президент Ильхам Алиев и другие участники неформального Саммита ОТГ ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев и другие участники неформального Саммита ОТГ приняли участие в церемонии закладки фундамента Центра тюркской цивилизации

Президент Ильхам Алиев принимает участие в неформальном Саммите ОТГ в Туркестане - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Президент Ильхам Алиев и другие участники неформального Саммита ОТГ ознакомились с рядом культурных объектов в Туркестане - ФОТО

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Казахстан - ФОТО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Ильхам Алиев провел телефонный разговор с Шахбазом Шарифом

В селе Солтанлы Джебраильского района состоялось открытие подстанции «Шафаг» - ФОТО

Президент Ильхам Алиев: В армянском обществе существуют политические силы, живущие с чувством ненависти к Азербайджану

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили могилу Гейдара Алиева - ФОТО

Последние новости

JIVA, мемы и спорный номер: Как выступление Азербайджана на «Евровидении-2026» стало темой №1 в соцсетях – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Названо имя единственного школьника, показавшего лучший результат на выпускных экзаменах

Сегодня, 18:21

«Такие случаи происходят часто»: Ученики школы №271 рассказали подробности драки, попавшей на видео

Сегодня, 18:16

По итогам Саммита ОТГ подписана Туркестанская декларация - ФОТО

Сегодня, 18:03

После победы прошло пять лет: почему Bolt и 189 все еще показывают армянские топонимы в Ханкенди? - ФОТО

Сегодня, 17:53

Пашинян: Выборы - это защита мира с Азербайджаном

Сегодня, 17:51

На трассе Баку - Алят обрушился мост: грузовик провалился в образовавшуюся яму - ВИДЕО

Сегодня, 17:50

Строя города будущего: ICA Group на Всемирном форуме городского развития

Сегодня, 17:35

Саммит Трампа и Си Цзиньпина в Пекине: тактическое перемирие или новая напряжённость?

Сегодня, 17:32

Объявлены результаты экзаменов, проведенных 19 апреля

Сегодня, 17:05

Как изменится погода в Азербайджане в ближайшие дни?

Сегодня, 17:00

США еще не закончили с Ираном, заявил Трамп

Сегодня, 16:57

МВД: Ухудшение погоды создаст дополнительные риски на дорогах страны

Сегодня, 16:56

Трамп: США и Китай достигли хорошего взаимопонимания по вопросам Тайваня и Ирана

Сегодня, 16:53

Трамп заявил, что его устроит приостановка ИРИ обогащения урана на 20 лет

Сегодня, 16:52

Оверчук: Руководству Армении на каком-то этапе придется сделать выбор между ЕС и ЕАЭС

Сегодня, 16:49

Токаев отверг идею создания военного альянса тюркских государств

Сегодня, 16:47

Стало известно, где пройдет «Детское Евровидение-2026»

Сегодня, 16:46

Оверчук: РФ развивает с Азербайджаном сотрудничество по транспорту, АПК, медицине

Сегодня, 16:45

В этот день вход в музеи в Азербайджане будет бесплатным - СПИСОК

Сегодня, 16:44
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25