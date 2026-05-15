В Каспии обнаружено тело без вести пропавшего рыбака

В результате совместных мероприятий сотрудников Управления полиции на водном транспорте и Государственной пограничной службы (ГПС) в Каспийском море было обнаружено тело человека.

Как сообщает 1news.az, тело было найдено вблизи месторождения «Нефтяные Камни». В ходе проведенных мероприятий было установлено, что погибшим является житель Кюрдамирского района Османов Рагим Рамиз оглу (2000 года рождения), числившийся пропавшим без вести после того, как 13 апреля затонула рыбацкая лодка.

Тело было извлечено из воды и передано по назначению. Расследование продолжается.

Отметим, что во время несчастного случая, произошедшего в прошлом месяце, другого рыбака, находившегося в лодке, удалось спасти.