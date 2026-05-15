Эрдоган выступил за усиление сотрудничества тюркских государств в оборонной промышленности

Кризисы в соседних с нами регионах еще раз показали стратегическую важность укрепления солидарности тюркского мира, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Туркестане (Казахстан), турецкий лидер подчеркнул необходимость технологического сотрудничества между тюркскими странами.

«Чтобы иметь больше влияния и веса в мире будущего, мы должны вывести наше сотрудничество, особенно в сфере технологий, на самый высокий уровень», - отметил он. Эрдоган подчеркнул важность принятия тюркским миром единой концепции цифрового развития: «Необходимо укреплять цифровую инфраструктуру, развивать квалифицированные кадры и усиливать взаимосвязанность между странами».

Кроме того, Эрдоган подчеркнул значение усиления сотрудничества в оборонной промышленности между странами-участницами организации.

Президент Турции также отметил важность кибербезопасности. «Кибербезопасность в современном мире столь же жизненно важна и необходима, как безопасность на суше, в воздухе и на море», - сказал он.