Эрдоган остановил кортеж ради жителей Туркестана - ВИДЕО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган остановил свой кортеж и побеседовал с жителями Туркестана, которые стояли на одной из улиц города.

Акимат Туркестанской области опубликовал видео, на котором видно, как жители Туркестана приветствовали президента Турции, который направлялся на саммит тюркских государств.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший на неформальный саммит Организации тюркских государств, остановил свой кортеж и поприветствовал людей, махавших ему рукой на обочине дороги. Он сфотографировался с туркестанцами, демонстрируя свой искренний интерес", - сказано в сообщении.

