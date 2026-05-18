Axios: США посчитали, что нового предложения Ирана «недостаточно для сделки»

Вашингтонская администрация посчитала, что новое предложение Ирана по прекращению боевых действий не может быть основой для достижения договоренностей.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц.

Как отмечается в публикации, Иран представил обновленное предложение для заключения сделки о прекращении войны, но Белый дом считает, что оно не содержит значимых улучшений и его "недостаточно для сделки". Портал подчеркивает, что президент США Дональд Трамп хочет заключить соглашение о прекращении войны, но рассматривает возможность ее возобновления из-за того, что Иран отвергает многие из его требований и отказывается пойти на существенные уступки по своей ядерной программе. Как уточнили источники, американский лидер во вторник проведет совещание с помощниками для "обсуждения вариантов военных действий".

Источник: ТАСС