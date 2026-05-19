Реджеп Тайип Эрдоган: Турция приложит все усилия для укрепления ОТГ

В период председательства в Организации тюркских государств (ОТГ) Турция приложит все усилия для укрепления организации как внутри, так и на международной арене.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам заседания Кабинета министров в Анкаре.

Комментируя итоги участия в неформальном Саммите ОТГ в Туркестане, он процитировал слова покойного Президента Тургута Озала, сказанные 34 года назад: «Перед Турцией открылись двери возможностей – XXI век станет веком тюрков и Турции».

«Сегодня эти слова быстро воплощаются в жизнь», - сказал глава государства, напомнив, что осенью Турция примет 13-й Саммит ОТГ.

Президент Турции прокомментировал и тему эскалации вокруг Ирана: «Масштабы ущерба от напряженности, обрушившейся на мир подобно цунами, до конца не ясны. Еще более тревожен тот факт, что эскалация породила «паразитическую систему экономических отношений», основанную на спекуляциях и манипулировании рынками».

По его словам, напряженность вокруг Ирана достигла масштабов, разрушительных с точки зрения глобального процветания.

Реджеп Тайип Эрдоган привлек внимание к глобализации проблем и кризисов в современном мире. «В ситуации, когда расстояния теряют значимость, никто не может оставаться равнодушным к тому, что происходит в других частях света», - отметил турецкий лидер, вспомнив о финансовом кризисе 2008 года, распространившемся на весь мир всего за несколько недель, а также продовольственном кризисе, вызванном российско-украинской войной, от чего сильнее пострадали африканские страны.

«Как и любая страна, интегрированная в мировую экономику, Турция так или иначе ощущает на себе воздействие как позитивных, так и негативных процессов за границей. Благодаря шагам, которые мы предприняли за последние 23 года, негативное воздействие сводится к минимуму», - подчеркнул он.