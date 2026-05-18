Трамп заявил, что не готов к уступкам Ирану по мирным переговорам

Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов идти на уступки в рамках возможных мирных переговоров с Ираном.

Об этом он сказал в интервью газете New York Post, отметив, что позиция Вашингтона не изменилась после нового ответа Тегерана.

Отвечая на вопрос о возможном 20-летнем моратории на обогащение урана, Трамп заявил: «Сейчас я ни на что не открыт».

Американский лидер также намекнул, что Вашингтон может предпринять новые шаги в отношении Тегерана, однако подробностей не раскрыл.

