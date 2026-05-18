В Баку в рамках WUF13 состоялся Саммит лидеров - ФОТО

First News Media23:05 - 18 / 05 / 2026
18 мая в Баку в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) состоялся Саммит лидеров.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии выступили Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Кении Уильям Самоэй Руто, Президент Сербии Александар Вучич, Президент Болгарии Илияна Йотова, Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, Король Эсватини Его величество Мсвати III, Президент Маврикия Дарамбир Гокуль, Председатель Президентского совета Государства Ливия Мухаммад Юнис аль-Манфи, заместитель премьер-министра Государственного совета Китайской Народной Республики Чжан Гоцин, Вице-президент Зимбабве Константино Гувейя Доминик Ньикадзино, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко, заместитель премьер-министра, министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба, председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Дерягелди Оразов, заместитель премьер-министра, министр управления земельными ресурсами, градостроительства и строительства Камбоджи Сай Сам Ал, заместитель премьер-министра Албании Албана Кочиу, заместитель премьер-министра Украины Алексей Кулеба и главный министр провинции Пенджаб Пакистана Марьям Наваз Шариф.

Они выразили глубокую благодарность руководству Азербайджана за высокий уровень организации 13-й сессии Всемирного форума городов в Баку и оказанное гостеприимство, высоко оценили превращение Баку под руководством Президента Ильхама Алиева в важный центр диалога, а также широкомасштабные восстановительно-созидательные работы, проведенные за короткий срок на освобожденных от оккупации территориях. Выступавшие подчеркнули, что WUF13 является важной платформой с точки зрения обсуждения существующих проблем в сфере градостроительства и выдвижения новых идей, и отметили огромное значение этого мероприятия.

Отметим, что 17-22 мая в городе Баку проходит 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), являющаяся одной из самых авторитетных глобальных платформ урбанизации Организации Объединенных Наций. Это международное мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения», организуется Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и считается важной платформой для обсуждения таких вопросов глобального значения, как градостроительство, устойчивое развитие и инклюзивная среда проживания.

