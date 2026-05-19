Байрамов: Азербайджан продвигает мультимодальную повестку в рамках постконфликтной стратегии

Восстановление и повторная интеграция промышленных зон Азербайджана создают условия для возрождения экономики, расширения регионального сотрудничества и укрепления долгосрочного мира.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, новые транспортные коридоры, железные дороги, автомагистрали, энергетическая инфраструктура и цифровые сети интегрируют восстановленные территории в более широкие региональные и международные экономические системы.

"Эти инвестиции стимулируют мобильность, торговлю, инвестиции, туризм и занятость, одновременно усиливая региональную взаимозависимость и долгосрочную стабильность", - отметил глава МИД.

Байрамов подчеркнул, что значение этих проектов выходит далеко за пределы Азербайджана.

"Их влияние распространяется значительно дальше границ Азербайджана, укрепляя взаимосвязанность между Азией и Европой и способствуя более широкому региональному экономическому росту и сотрудничеству", - заявил министр.

Он напомнил, что Азербайджан играет международно признанную роль одного из ключевых двигателей Среднего коридора и транспортного маршрута Север–Юг.

"В рамках постконфликтной стратегии Азербайджан последовательно продвигает повестку мультимодальной взаимосвязанности", - подчеркнул Байрамов.

По его словам, подписанная в августе 2025 года Вашингтонская декларация заложила основу инициативы "Маршрут Трампа" (TRİPP), которая обеспечит не только беспрепятственное мультимодальное сообщение между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР, но и создаст новую стратегическую линию взаимосвязанности между Азией и Европой посредством железных дорог, автомагистралей, энергетических трубопроводов, линий электропередачи и волоконно-оптических кабелей.

Он также отметил, что железная дорога Горадиз–Агбенд и новая линия Карс–Ыгдыр–Дилуджу дополнят Зангезурский коридор и усилят транспортные связи между Азией и Европой.