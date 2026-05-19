Джейхун Байрамов: Азербайджан изменили региональную динамику на Южном Кавказе

Азербайджан инвестирует миллиарды долларов в восстановление освобожденных территорий – бывшую зону конфликта, рассматривая этот процесс как часть стратегии долгосрочного мира и сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, масштабные восстановительные работы на освобожденных территориях являются не только инфраструктурным проектом, но и важной частью миростроительной стратегии Азербайджана.

"Это стратегия построения лучшего и более процветающего будущего для всех", - подчеркнул глава МИД.

Байрамов отметил, что решительные шаги Азербайджана изменили региональную динамику на Южном Кавказе.

"После завершения многолетнего конфликта и полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана регион движется от многолетней нестабильности к реальным возможностям мира и сотрудничества", - заявил министр.

По его словам, устранение одной из главных угроз миру и безопасности в регионе открыло новые перспективы для регионального взаимодействия.