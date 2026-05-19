Хикмет Гаджиев: Азербайджан восстанавливает разрушенные территории «с нуля» и даже «с минуса»
Около девяти городов Азербайджана были практически полностью разрушены, а более 300 населенных пунктов и сел серьезно пострадали в результате конфликта с Арменией.
Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на мероприятии в рамках WUF13 в Баку.
По его словам, освобожденные территории фактически восстанавливаются с нуля, а в некоторых случаях - "с минуса" из-за масштабного загрязнения минами.
"Наличие примерно 1,5 млн мин и других взрывных устройств создает серьезные риски для безопасности. Поэтому проводятся масштабные операции по разминированию", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.
Он отметил, что вопросы безопасности и создания условий для жизни имеют ключевое значение в постконфликтном восстановлении.
"В процессе восстановления освобожденных территорий также изучаются возможности использования международного опыта и знаний", - заявил помощник президента.