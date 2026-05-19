Армения и Литва подписали договор о стратегическом партнерстве
Об этом в ходе совместной пресс-конференции с литовским коллегой Кястутисом Будрисом в Ереване заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
По его словам, визит Будриса состоялся в символичный период – в год, когда исполняется 35 лет установления дипотношений.
"Именно в этот срок, имея опыт прежнего сотрудничества, мы смогли подписать документ, которым повысили уровень нашего взаимодействия. Армения и Литва с этого момента стратегические партнеры", - сказал Мирзоян.
По его словам, этот формат позволит более комплексно подходить к профильному сотрудничеству.
Стороны обсудили взаимодействие в экономической сфере, в том числе, в области информационных технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности.
Отметим, что ранее Армения подписала декларации о стратегическом партнерстве с Францией и Болгарией.
Источник: Sputnik Армения