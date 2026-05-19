Азербайджанские фильмы вошли во внеконкурсную программу Каннского кинофестиваля - ФОТО

Короткометражный художественный фильм «Erkən hisslər» и короткометражный анимационный фильм «Yulaf dönərgə» вошли в программу SFC | Rendez-vous Industry (Short Film Corner | Rendez-vous Industry) 79-го Международного Каннского кинофестиваля.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Киноагентство АР.

SFC | Rendez-vous Industry - форум, посвящённый профессионалам короткометражного кино. Являясь внеконкурсной программой, он направлен прежде всего на установление связей между режиссёрами и представителями киноиндустрии. Участие в программе открывает перед кинематографистами и продюсерами новые возможности на международном уровне.

Для справки: короткометражный художественный фильм «Erkən hisslər» создан компанией «Rental Azerbaijan» при поддержке ARKA, находящегося в ведении Министерства культуры. Режиссёр фильма - Нурлан Гасанли, продюсер - Эмиль Наджафов. Мировая премьера картины состоялась на 65-м Краковском международном кинофестивале.

«Yulaf dönərgə» - совместное производство Польши, Германии и Азербайджана, получившее поддержку ARKA на этапе постпродакшна. Режиссёр фильма - Изабела Плуцинска, продюсеры — Паулина Ратайчак («Las Sztuki Foundation»), Карстен Матерн («Wait a Second!») и Рашид Агамалиев («PERİ FİLM», «ANİMAFİLM»). Мировая премьера состоялась на 30-м Международном фестивале анимационного кино Animac в Каталонии.

Отмечается, что ARKA обеспечила командировочную поддержку для участия Нурлана Гасанли в программе.