Хикмет Гаджиев: Азербайджан обеспечил жильем 300 тысяч вынужденных переселенцев

First News Media14:20 - Сегодня
Азербайджан обеспечил жильем около 300 тысяч вынужденных переселенцев, пострадавших в результате конфликта и оккупации территорий страны.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на мероприятии в рамках WUF13 в Баку.

По его словам, в годы конфликта, особенно в начале 1990-х годов, после оккупации Арменией территорий Азербайджана страна столкнулась с серьезными жилищными проблемами.

"В тот период правительство Азербайджана оказало вынужденным переселенцам и беженцам всю возможную поддержку, предоставив им жилье, доступное продовольственное обеспечение и другие социальные услуги", - отметил Гаджиев.

Он подчеркнул, что государство также ввело ряд социальных льгот для улучшения благосостояния вынужденных переселенцев.

"Главным требованием этих людей было возвращение в родные края и возможность жить там в безопасных и достойных условиях", - заявил помощник президента.

По словам Гаджиева, несмотря на сложные условия того периода, Азербайджан предпринял важные шаги для улучшения жилищных условий вынужденных переселенцев.

"Было построено около 300 тысяч единиц жилья, которые были переданы в пользование вынужденным переселенцам, что позволило создать для людей более комфортные условия проживания", - добавил он.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

