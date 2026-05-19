Погода на среду: В Баку ожидается до 25 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 20 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменчивая облачность, преимущественно без осадков.

Однако ночью и утром в некоторых пригородных районах возможен кратковременный слабый дождь. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью +15…+17°, днём +20…+25°. Атмосферное давление - 757 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - ночью 75–80%, днём 55–60%.

В регионах Азербайджана в целом преимущественно без осадков, однако ночью и утром в отдельных горных районах, а во второй половине дня - в большинстве регионов возможны периодические осадки. Местами они могут носить интенсивный характер, возможны грозы и град, в высокогорных районах - снег. Периодически ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью +13…+17°, днём +23…+28°, в горах ночью +5…+10°, днём +12…+17°, местами до +19…+24°.