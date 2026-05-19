Сахиба Гафарова: Отношения Азербайджана и Беларуси развиваются всесторонне

Отношения между Азербайджаном и Беларусью динамично развиваются по всем направлениям, в том числе благодаря тесным контактам между лидерами двух стран.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова.

По ее словам, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко находится в Азербайджане не только с официальным визитом.

"Он также представляет Беларусь на 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку. Сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью последовательно укрепляется во всех сферах. Особо следует отметить дружеские отношения между главами двух государств", - заявила председатель Милли Меджлиса.