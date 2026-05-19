Мирзоян исключил «политический развод» Армении с Россией

Армения не намерена создавать напряженность в отношениях с Россией, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян на пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом в Ереване.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности "политического развода" с Россией, Мирзоян отметил, что Армения не планирует разрывать отношения ни с одним из своих партнеров, передает Sputnik Армения.

"Политика и дипломатия, в принципе, не знают таких "разводов". Мы не намерены вносить напряженность в отношения между Россией и Арменией. Мы партнеры, у нас многочисленные связи, и мы настроены развивать взаимовыгодное сотрудничество в атмосфере конструктивного диалога", — сказал министр.

По его словам, между странами, безусловно, существуют проблемы, однако подобные вопросы возникают во всех международных отношениях и должны решаться путем обсуждений.

"В конечном итоге все стороны — говорю в теории применительно к любым отношениям — должны с уважением относиться к праву друг друга самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам", — отметил Мирзоян.

Говоря о возможном выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом, министр подчеркнул, что в Армении и без заявлений из России понимают, что одновременно состоять в обеих структурах невозможно.

По его словам, Ереван продолжает сближение с ЕС, а окончательное решение будет принято тогда, "когда для этого наступит время".

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что вопрос выбора между ЕС и ЕАЭС должен решать народ Армении, определяя, какая стратегия является более перспективной и выгодной для страны.

9 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Еревану следует как можно скорее определиться по вопросу участия в ЕС или ЕАЭС, допустив возможность "интеллигентного развода".

В свою очередь Пашинян 11 мая заявил журналистам, что Армения остается полноценным членом ЕАЭС, а проведение референдума возможно лишь при возникновении "объективной необходимости".

