 В Международной организации по миграции заявили о необходимости вовлечения беженцев и мигрантов в городское планирование
Фаига Мамедова13:23 - Сегодня
«Сегодня последствия изменения климата, конфликты и перемещение населения все чаще пересекаются в масштабах, меняющих облик наших городов и общин».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила директор Отдела по климатическим действиям Международной организации по миграции (МОМ) Ранья Шаршр, выступая на панельной сессии «Климатические действия во благо мира: городские решения для хрупких и затронутых конфликтами регионов» в рамках третьего дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, влияние изменения климата стало значимым фактором миграции из сельской местности в городскую среду и перемещения населения, что еще больше ускоряет процессы урбанизации. При этом стремительный рост городов, зачастую носящий неформальный характер, усиливает уязвимость перед волнами жары, наводнениями, штормами и засухами, особенно там, где инфраструктура и сфера услуг развиты слабо, тем самым увеличивая подверженность климатическим угрозам.

Ранья Шаршр отметила, что городские районы служат основными пунктами назначения для людей, перемещенных в результате климатических воздействий, деградации окружающей среды и катастроф, особенно внутри государственных границ. Однако многие из этих городов сами по себе крайне уязвимы. Стремительный городской рост в сочетании с климатическим стрессом оказывает колоссальное давление на землю, жилье, государственные услуги, мир и безопасность.

В качестве примера представитель МОМ привела ситуацию в таких городах, как Могадишо в Сомали, где сейчас идет процесс возвращения населения после затяжного перемещения: здесь быстрый рост численности жителей создает дополнительную нагрузку на и без того неадекватные системы здравоохранения, водоснабжения, энергетики, а также на возможности трудоустройства.

«В условиях, которые уже затронуты хрупкостью или конфликтами, городское планирование — это не просто технический вопрос, это вопрос миростроительства. Это также вопрос развития тех стран, которым мы служим. Если мы хотим, чтобы климатические действия способствовали укреплению мира, мы должны инвестировать в городские решения, которые являются инклюзивными, устойчивыми и учитывают факторы миграции», — подчеркнула директор отдела.

Она добавила, что города — это не только места концентрации кризисов, но и пространства, где могут рождаться решения. Поддержка местных властей в управлении процессом расширения городов может помочь предотвратить перерастание конкуренции за дефицитные ресурсы в конфликты. В то же время устойчивое к климатическим изменениям жилье и системы раннего предупреждения способны помочь общинам, сталкивающимся с повторяющимися климатическими потрясениями, оставаться в большей безопасности, быть более сплоченными и экономически защищенными.

По мнению представителя международной организации, ориентированные на поддержание мира климатические действия — это не просто сокращение выбросов или адаптация к изменениям климата. Речь идет о сокращении неравенства, укреплении доверия и создании условий для стабильности и достойной жизни пострадавшего населения.

Это также означает обеспечение того, чтобы каждый человек — включая перемещенных лиц, мигрантов, беженцев и принимающие общины — был значимым образом вовлечен в процессы планирования и принятия решений.

«Потому что, когда города становятся инклюзивными, устойчивыми и стабильными, они превращаются не просто в места для укрытия, но в пространства возможностей, сосуществования и мира», - заключила Ранья Шаршр.

