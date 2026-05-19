Главный министр провинции Пенджаб Марьям Наваз Шариф открыла павильон Пакистана на WUF13

19 мая в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку состоялось официальное открытие павильона Пакистана на международной выставке Urban Expo.

Как сообщает корреспондент 1news.az, в церемонии открытия павильона приняла участие главный министр провинции Пенджаб Исламской Республики Пакистан Марьям Наваз Шариф.

После завершения церемонии пакистанская гостья также ознакомилась с павильоном Азербайджана, представленным на выставке.

Напомним, что открытие международной выставки Urban Expo состоялось в Баку накануне, 18 мая, в рамках программы Всемирного форума городов.