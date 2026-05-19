WUF13 в Баку: что предлагает Азербайджан для глобальной повестки городов

Рекордное число участников, первый Саммит лидеров и внимание 182 стран мира - Баку вновь подтверждает статус глобальной площадки для международного диалога, принимая 13-ю сессию Всемирного форума городов (WUF13).

Крупнейшее международное мероприятие после COP29 собрало в столице Азербайджана мировых лидеров, экспертов и представителей международных организаций для обсуждения одного из самых актуальных вызовов современности - будущего городов. Более 45 тысяч участников собрались в Баку, чтобы обсудить вопросы урбанизации и устойчивого городского развития. При этом сама азербайджанская столица сегодня рассматривается как один из примеров того, как современное развитие может сочетаться с бережным отношением к архитектурному и культурному наследию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев так говорит об этом: «Эта естественная гармония в Баку – между старым и новым, между сохранением нашего исторического наследия и необходимостью градостроительного планирования и модернизации – является подлинной демонстрацией таланта наших предков и того, как мы бережем наше историческое и архитектурное наследие. Городское планирование - не только для Баку, но и для многих городов Азербайджана - это то, над чем мы работаем ежедневно».

Одним из наиболее показательных примеров современного градостроительного подхода Азербайджана сегодня является масштабное восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. Неслучайно три национальных градостроительных форума, организованные Азербайджаном совместно с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), прошли именно на освобожденных территориях - в Агдаме, Зангилане и Ханкенди.

Сегодня освобожденные земли фактически превращаются в крупнейшую площадку комплексного постконфликтного восстановления, где одновременно реализуются инфраструктурные проекты, генеральные планы городов и сел, программа «Великого возвращения». Этот опыт постконфликтного восстановления сегодня можно рассматривать как успешную модель возрождения регионов, переживших разрушительный конфликт.

Президент Ильхам Алиев отмечает, что восстановление Карабаха и Восточного Зангезура остается одной из ключевых задач государства: «Одной из первостепенных задач, стоящих в данный момент перед нашим правительством, является восстановление Карабаха и Восточного Зангезура – территорий, которые в течение почти тридцати лет находились под армянской оккупацией и подверглись полному разрушению и опустошению. Например, международные наблюдатели и посетители сравнивали Агдам с Хиросимой. Они называли его «Хиросимой Кавказа», поскольку города просто не существовало. Он был полностью сровнен с землей, и в отличие от Хиросимы, это произошло не за один день в результате взрыва атомной бомбы, а в течение тридцати лет оккупации, когда здания, исторические сооружения, общественные здания и дома были просто разобраны, полностью разрушены».

Сегодня Азербайджан строит «умные города» и «умные села» фактически с нуля - в Карабахе и Восточном Зангезуре за последние годы сформирована социально-экономическая инфраструктура, возведены жилые дома.

На фото: Президент Ильхам Алиев с жителями села Агалы в Зангилане, 19 октября 2022 г.

Глава государства подчеркивает масштаб проделанной работы конкретными цифрами: «За пять лет строительство 70 километров туннелей уже завершено, еще пять предстоит построить; из 500 мостов построено 435. Наряду с этим всего за пять лет проделана масштабная работа по вводу в эксплуатацию электростанций, систем водоснабжения, водохранилищ, домов, школ, больниц, трех международных аэропортов, железных дорог». На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию 307 мегаватт гидроэнергетических мощностей, а солнечные электростанции мощностью 340 мегаватт находятся в процессе строительства. «Этого будет достаточно не только для Карабаха и Восточного Зангезура, но и для значительно более обширной территории», - указывает Ильхам Алиев.

Наряду с масштабными достижениями сохраняются и проблемы, решение которых глава государства рассматривает как одну из первостепенных задач. Сегодня на освобожденных территориях уже проживают, работают и учатся более 85 тыс. азербайджанцев.

«Прежде чем строить для них квартиры и частные дома, школы и больницы, мы, естественно, должны провести разминирование территорий, но также думать о трудоустройстве. Таким образом, многочисленные промышленные зоны, которые уже созданы и будут созданы в этих районах, безусловно, будут способствовать быстрому возвращению сотен тысяч людей, которые были лишены своего фундаментального права - права жить на своей собственной земле», - подчеркивает президент.

Особое внимание уделяет Азербайджан и экологически ориентированному развитию городов. Президент Ильхам Алиев отмечает ряд важных изменений в сферах экологической трансформации и устойчивого развития городов: «Говоря о Баку, отмечу еще несколько моментов: нам пришлось провести большой объем работы в сфере охраны окружающей среды. Баку был первым городом в мире, где с 1846 года начали добывать нефть. И на протяжении этих 180 лет, почти все эти годы, охране окружающей среды не уделялось должного внимания. В результате Баку был сильно загрязнен, и если я назову такие районы, как Черный город, Биби-Эйбат, Бёюк-Шор, то, возможно, для иностранцев это ничего не значит. Но если у вас будет возможность посетить эти места и посмотреть видеоматериалы или фотографии о том, как они выглядели, скажем, 20 лет назад, и как они выглядят сейчас, вы увидите, что было сделано для создания экологически чистого пространства в Баку. Вместо Черного города, который был сильно загрязнен - именно поэтому он и назывался Черным городом, - сегодня у нас есть Белый город, являющийся моделью городского развития. Это город внутри города». За последние 20 лет в Баку создано 100 парков и скверов, а 19 были полностью реконструированы. «Экологически чистые города с быстрым доступом к общественному транспорту, микромобильность, метро, современные автобусы на электрической тяге - все это реализуется как единая концепция для столицы, и не только для столицы», - констатирует глава государства.

На фото: от Черного города – к Белому городу

Комплексный подход к развитию городской среды стал важным фактором международного внимания к опыту Азербайджана в сфере урбанистики. Возможно, этот опыт – тоже один из факторов, определивших выбор Баку в качестве хозяина Всемирного форума городов. Уровень интереса к форуму действительно исключителен, что подтверждает растущее понимание того, что вопросы жилья и устойчивого городского развития имеют ключевое значение для общего будущего.

Сегодня глобальная дискуссия по вопросам устойчивого городского развития и жилья выходит на первый план в международной повестке, и в свете этого важное значение приобретает организация форума, высокий уровень которого отметили участники WUF13.

Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах: «Уровень интереса и участие здесь исключительны. Ни одна сессия подобного характера ранее не собирала столь широкую и разнообразную глобальную аудиторию, как WUF13. А это еще лучше показывает нам, что жилье и устойчивое городское развитие стоят в центре нашего общего будущего». А. Россбах выразила благодарность правительству Азербайджана за проведение WUF13 и отметила, что WUF13 – это возможность ускорить реализацию посредством практических действий, партнерства и инвестиций.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: «Выражаю глубокую благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за безупречную организацию сегодняшней конференции в прекрасном городе Баку, жемчужине Каспийского моря, и за оказанное нам искреннее гостеприимство. Под его руководством Азербайджан, особенно Карабах, переживает стремительное и широкомасштабное развитие. За короткий период времени на освобожденных территориях восстановлены целые города, построены новые жилые комплексы и современные объекты инфраструктуры. Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть, что Узбекистан готов внести достойный вклад в такие благородные инициативы». По его словам, повестка дня в области жилищного строительства, безопасных и устойчивых городов и общин остается актуальной для всего мира. Согласно аналитическим исследованиям, к середине XXI века около 70 % населения мира будет жить в городах. При этом урбанизация усугубляет ряд социальных проблем. Сегодня около 3 миллиардов человек в мире лишены адекватных условий жизни. Более 1 миллиарда из них живут в неформальных поселениях и трущобах. Более 300 млн человек вообще не имеют жилья. Изменение климата, нестабильная международная обстановка и экономические кризисы создают новые волны глобальной миграции. Это приводит к перераспределению населения между странами и городами. Словом, урбанизация становится критическим фактором, напрямую влияющим на глобальную стабильность и безопасность: «Все это требует от нас принятия решительных и неотложных мер».

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров: «Посвященный теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения», WUF13 является уникальной платформой для обсуждения вопросов урбанизации, устойчивого развития, изменения климата и доступности жилья. Хочу выразить глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу за организацию этого важного форума на самом высоком уровне, а также за теплое гостеприимство».

По его мнению, обеспечение доступным, безопасным и качественным жильем является одним из главных вызовов современного мира. Сегодня города превращаются в центры экономического развития, инноваций и человеческого капитала. В то же время, города - это пространства, которые первыми сталкиваются с последствиями климатических изменений, растущим давлением на инфраструктуру, жилищными проблемами и вопросами безопасности. «Надеюсь, что результаты Форума сформируют будущее городского развития и обеспечат устойчивое благосостояние наших стран, создав прочную основу для разработки передовых решений», - подчеркнул он.

Президент Болгарии Илияна Йотова: «Прежде всего, я хотела бы поблагодарить Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он превратил Баку в пространство, где все говорят о будущем». По ее словам, когда проблемы одинаковы, то и решения должны быть одинаковыми. Мировое сообщество должно открыто делиться своими знаниями и передовыми технологиями, потому что наше будущее одинаково, мы разделяем его: «Наши инвестиции должны быть направлены не на инфраструктуру, а на этих людей. Технологии должны служить человечеству».

Президент Сербии Александар Вучич: «Хотел бы поблагодарить Президента Ильхама Алиева, моего дорогого друга, за великолепное гостеприимство, прекрасный прием в Баку и за приглашение на незабываемое мероприятие. Каждый раз, приезжая в Баку, я становлюсь свидетелем огромных перемен и прогресса, которых азербайджанский народ и Президент Ильхам Алиев вместе достигли для своей страны. Ваше упорство, решительность и преданность Президента Ильхама Алиева своему народу являются гарантами этого невероятного прогресса». Александар Вучич поблагодарил Азербайджан за проведение WUF13 и организацию инновационных инициатив впервые на уровне саммита. Он подчеркнул, что это действительно способствует реализации всего потенциала Всемирного форума городов. Неслучайно именно эта образцовая страна, расположенная на берегу Каспийского моря, принимает форум, направленный на решение проблем урбанизации и городского развития.

Главный министр провинции Пенджаб Пакистана Марьям Наваз Шариф: «Проведение 13-й сессии Всемирного форума городов в городе Баку весьма символично. Поскольку Баку является проявлением современной урбанистической инфраструктуры и глобальных связей. Исторический Ичеришехер города Баку отражает межцивилизационные связи». Она выразила благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за высокий уровень организации мероприятия и гостеприимство: «Его лидерство меняет Баку и Азербайджан, Азербайджан превращается в гибкое пространство, обладающее связями на глобальном уровне. Баку - это воплощение устойчивости, трансформации и эволюции».

Председатель Президентского совета Государства Ливия Мухаммад Юнис аль-Манфи: «Мы выражаем глубокую благодарность и признательность Президенту Ильхаму Алиеву и дружественной Азербайджанской Республике за то, что они собрали нас вместе на этом авторитетном международном мероприятии. Баку является примером прекрасного сочетания и взаимодействия традиций и современности, наследия и городского развития».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе: «Я хотел бы поблагодарить Азербайджан за его духовное, теплое гостеприимство и высокий уровень организации 13-й сессии Всемирного форума городов, которая является одним из важнейших глобальных событий. Потому что это глобальный вызов и возможность обсудить изменение климата, проблемы, связанные с жильем, а также вопросы социальной сплоченности». По его мнению, сохранение городских пространств является одним из факторов, определяющих стабильность, процветание и одновременно устойчивость общества и будущих поколений. Цель состоит в расширении и улучшении качества инфраструктуры, но в то же время в ее устойчивом, сбалансированном с региональной точки зрения и основанном на потребностях граждан.

Как видно, сегодня во всех регионах мира жилищное строительство становится одним из ключевых приоритетов государственной политики, напрямую связанным с экономическим ростом, социальной интеграцией и устойчивостью к изменению климата. В этом контексте Азербайджан рассматривает Всемирный форум городов не только как международную площадку для обмена опытом, но и как возможность представить собственную модель современного городского развития - от экологической трансформации Баку до масштабных инфраструктурных и «зеленых» проектов по всей стране.

Эта модель отражает более широкое глобальное видение городского развития, в основе которого лежит баланс между модернизацией и сохранением исторического наследия. Именно этот принцип является одним из основополагающих в государственной политике Азербайджана, что дополнительно подтверждается объявлением 2026 года в стране «Годом градостроительства и архитектуры».

Баку сегодня можно считать одной из наиболее показательных площадок современной урбанизации, где органично сочетаются стремительная модернизация, инновации и сохранение культурно-исторической среды. Особое значение имеет и практический опыт Азербайджана на освобожденных землях - одном из самых масштабных проектов реконструкции в мире, основанном на принципах устойчивого развития, доступного жилья и концепции «умного города». И этот опыт формирует уникальную практическую модель, которую Азербайджан сегодня предлагает международному сообществу как свой вклад в глобальную повестку устойчивого городского развития. Таким образом, WUF13 в Баку становится не только одной из крупнейших международных площадок обсуждения будущего городов, но и демонстрацией того, как Азербайджан формирует собственную модель устойчивого и современного городского развития, основанную на балансе модернизации, экологии и исторического наследия.